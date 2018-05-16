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В Сирии освободили от боевиков населенные пункты в восточной части Хомса


Населенные пункты в восточной части провинции Хомс в Сирии освобождены от боевиков незаконных вооруженных формирований, города провинции переходят под контроль законного правительства САР. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места события.

В освобожденных от боевиков населенных пунктах Эль-Хазби, в Дейр-Фуре, Изеддине, Эль-Ганто подняты национальные флаги. Военная полиция России совместно с подразделениями вооруженных сил Сирии охраняют правопорядок на освобожденных территориях.

Вывод боевиков и освобождение территории стал возможен благодаря договоренностей достигнутых российским Центром по примирению враждующих сторон. Вывод оставшихся боевиков продолжается по гуманитарным коридорам в районе населенных пунктов Эр-Растан и аль-Хури. В ближайшие дни все участники незаконных вооруженных формирований вместе с семьями будут вывезены в провинцию Идлиб на севере страны.

 

 




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