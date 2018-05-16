Европейские индексы - 15-05-18

МОСКВА, 16 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.06% и составил 12970.04 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.23% и составил 5553.16 пункта, британский FTSE вырос на 0.16% и составил 7722.98 пункта, а российский RTSI снизился на 1.98% и составил 1178.76 пункта.