Европейские индексы - 15-05-18
МОСКВА, 16 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.06% и составил 12970.04 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.23% и составил 5553.16 пункта, британский FTSE вырос на 0.16% и составил 7722.98 пункта, а российский RTSI снизился на 1.98% и составил 1178.76 пункта.
- 09:00 Европейские индексы - 15-05-18
- 08:58 Американские индексы снизились - 15-05-18
- 08:56 Цены на цветные металлы - 15-05-18
- 08:55 Цены на драгоценные металлы снизились - 15-05-18
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