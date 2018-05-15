Роухани: Иран не будет выходить из ядерной сделки, пока она приносит ему выгоду

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна продолжит выполнять свои обязательства по ядерной сделке, пока это соглашение приносит выгоду. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на агентство IRNA во вторник, об этом он сказал на встрече с новым послом Эстонии в ИРИ.

"Единственное условие, при котором Иран согласен сохранить свое участие в ядерной сделке, это получение выгод от нее в полном объеме", - отметил Роухани. Президент добавил, что США наносят другим странам ущерб своими "деструктивными и нерациональными действиями".

"Все страны, включая Европейский Союз, должны противостоять Соединенным Штатам", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС.





