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Левон Тер-Петросян обсудил с новоназначенным послом Италии внутриполитическое положение в Армении


15-го мая первый президент Армении Левон Тер-Петросян встретился  с новоназначенным послом Италии в Армении Винченцо дель Монако, по инициативе посла. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АНК. Собеседники обсудили внутриполитическое положение в Армении и его возможные развития. Кроме того, они обсудили региональные проблемы.

Во встрече принимал участие и директор офиса первого президента Армении Аветис Авагян.


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