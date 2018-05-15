Время в Ереване: 11:07:36,   15 Май

Оперуполномоченному полиции предъявлено обвинение по факту наезда со смертельным исходом


Оперуполномоченному полиции предъявлено обвинение по факту наезда со смертельным исходом. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Особой следственной службы Армении. 

В сообщении отмечается, что в результате проведенного предварительного следствия было доказано, что старший уполномоченный Артем Серопян нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на пешехода, который скончался на месте от полученных повреждений. 

Серопян 16-го февраля 2018 года в 23:30 на своем автомобиле марки Օpel Astra, проезжая по трассе Ереван-Ерасх через город Арташат, имея возможность увидеть пересекающего дорогу Яшу Бурчияна и предпринять действия по предотвращению наезда, вовремя не затормозил и не предпринял действия по остановке автомобиля. 

Вместо этого он продолжил движение с той же скоростью, не дал возможности пешеходу выйти из опасной зоны и осуществил наезд.

По факту происшествия Серопяну предъявлено обвинение по части 2-й статьи 242-й (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Армении. 

Предварительное следствие по делу завершено. Дело с обвинительным заключением передано  осуществляющему судебный контроль прокурору на утверждение и отправку в суд.

Справка: Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации