Увеличилось число погибших при расстреле в секторе Газа

Число погибших в столкновениях с израильскими войсками палестинцев увеличилось до 59 человек. Среди них восьмимесячный ребенок, который погиб, надышавшись газом, как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.

Ранее сообщалось, что всего в столкновениях пострадали более 1,6 тысячи человек. СМИ назвали это «самым кровавым днем с начала конфликта на границе Израиля и сектора Газа в 2014 году».

Они пережили Холокост, но их все еще ненавидят

В конце марта мирный протест на границе сектора Газа, приуроченный ко дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано государство Израиль, — перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками.

Протесты ожесточились в связи с открытием 14 мая посольства США в Иерусалиме. Решение перенести диппредставительство из Тель-Авива Белый дом принял в декабре прошлого года.

Всего с начала протестов погибли 79 палестинцев, ранения получили более 2,2 тысячи.