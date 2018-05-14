Путин пригласил лидеров стран ЕАЭС и Молдовы на чемпионат мира по футболу в РФ

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также президента Молдовы Игоря Додона посетить матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

В своем выступлении на заседании президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пожелал России провести предстоящий чемпионат на высоком уровне и выразил надежду, что присутствующие в зале главы государств получат приглашения на мундиаль. "Вы все приглашены, я уже об этом говорил", - ответил на его слова российский лидер.