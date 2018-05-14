Путин пригласил лидеров стран ЕАЭС и Молдовы на чемпионат мира по футболу в РФ
Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также президента Молдовы Игоря Додона посетить матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
В своем выступлении на заседании президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пожелал России провести предстоящий чемпионат на высоком уровне и выразил надежду, что присутствующие в зале главы государств получат приглашения на мундиаль. "Вы все приглашены, я уже об этом говорил", - ответил на его слова российский лидер.
- 14.05-21:55 Путин пригласил лидеров стран ЕАЭС и Молдовы на чемпионат мира по футболу в РФ
- 14.05-21:25 Пострадавшая в результате ДТП в Грузии армянка должна получить стационарное лечение
- 14.05-21:04 Предстоящие на 15 мая мероприятия
- 14.05-21:00 Чехия откроет в Иерусалиме почетное консульство
- 14.05-20:48 За минувшие 3 суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 70 случаев преступлений
- 14.05-20:37 Игорь Додон пригласил Никола Пашиняна посетить Молдову
- 14.05-20:23 Мы настроены на активное взаимодействие с партнерами по ЕАЭС: Пашинян принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
- 14.05-20:16 Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым
- 14.05-20:03 Пашинян и Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего углубления армяно-белорусских связей и развития сотрудничества
- 14.05-19:55 ЕАЭС ведет переговоры с Израилем, Сербией, Сингапуром. В скором времени стартуют аналогичные переговоры с Египтом и Индией
- 14.05-19:43 Путин назвал место и время проведения следующего саммита ЕАЭС
- 14.05-19:33 Цена нефти Brent превысила $78 впервые с ноября 2014 года
- 14.05-19:23 СМИ: в стычках в секторе Газа погибли 50 палестинцев
- 14.05-18:51 ВВС Израиля нанесли удары по позициям ХАМАС в секторе Газа
- 14.05-18:34 Молдавия получила статус государственного наблюдателя в ЕАЭС
- 14.05-18:33 Программа нового правительства Армении не предусматривает концептуального изменения внешнеполитических направлений: Никол Пашинян
- 14.05-18:15 Вернувшись в Японию, продолжу быть другом Армении: Эйджи Тагучи
- 14.05-17:57 СМИ: в Дубае к 2020 году появятся беспилотные полицейские автомобили
- 14.05-17:54 Часы Элвиса Пресли проданы в 18 раз дороже предпродажной оценки
- 14.05-17:45 Австралийский альпинист после перелома шеи покорил семь вершин мира
- 14.05-17:41 Путин отметил успехи платформы ЕАЭС
- 14.05-17:41 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-05-18
- 14.05-17:40 Азиатские индексы - 14-05-18
- 14.05-17:38 Парламент Каталонии избрал главу правительства региона
- 14.05-17:32 Арцахский вопрос – не территориальный спор, а борьба за самоопределение и свободу: Э.Шармазанов вице-спикеру парламента Швеции
- 14.05-17:27 Схватка антилопы с львицами попала на видео
- 14.05-17:23 "Газпром" ведет переговоры с Турцией по маршруту второй ветки "Турецкого потока"
- 14.05-17:19 Facebook приостановила работу почти 200 приложений, имеющих доступ к данным пользователей
- 14.05-17:00 Эрдоган в Лондоне повторил недружественные заявления об Армении
- 14.05-16:59 Лукашенко поздравил Никола Пашиняна с тем, что с честью вышел из создавшейся в стране политической ситуации
- 14.05-16:57 Sky: в стычках в секторе Газа погиб 31 палестинец
- 14.05-16:53 СНБ Армении представила подробности о пересекших армяно-азербайджанскую границу гражданах Бангладеш
- 14.05-16:31 В Сочи стартовало заседание высшего совета ЕАЭС
- 14.05-16:29 Серж Саргсян не обсуждал вопрос о введении режима ЧП с иностранными лидерами: глава офиса бывшего президента
- 14.05-16:28 Китай начнет поставки крупнейшего в мире самолета-амфибии к 2022 году
20:30, 10.05.2018
Просмотрели 4601 раз Артур Ванецян назначен директором Службы национальной безопасности Республики Армения
21:40, 13.05.2018
Просмотрели 4549 раз В письме Пашиняну Леонтьев принес извинения за свой неподобающий комментарий — пресс-служба премьера
18:03, 09.05.2018
Просмотрели 2160 раз Наши усилия должны быть направлены на международное признание Республики Арцах: премьер-министр Армении встретился с президентом Арцаха
18:51, 11.05.2018
Просмотрели 1430 раз Сурен Папикян назначен министром территориального управления и развития, а Мхитар Айрапетян – министром диаспоры Республики Армения
20:05, 12.05.2018
Просмотрели 1296 раз Зограб Мнацаканян назначен министром иностранных дел Республики Армения