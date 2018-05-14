СНБ Армении представила подробности о пересекших армяно-азербайджанскую границу гражданах Бангладеш

Министерство обороны Армении 8 мая заявило, что шесть граждан Бангладеш были задержаны при попытке незаконного проникновения на территорию Армении, нарушив армяно-азербайджанскую границу.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ Армении, согласно предварительной информации, шесть граждан Бангладеш пересекли армяно-азербайджанскую границу в районе Нахичевана в полночь 8 мая, после чего они были пойманы дежурными армянскими солдатами.

Нарушители засвидетельствовали, что они намеревались переехать в Турцию через Иран в поиске работы, однако они случайно появились на территории Армении.

Нарушителям предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы.

Ведется следствие с целью определения достоверности показаний нарушителей.