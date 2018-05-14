Переговоры по Сирии начались в Астане

Девятый раунд переговоров по межсирийскому урегулированию в Астане начал свою работу, в течение дня ожидается прибытие спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в ночь на 15 мая - делегации вооруженной сирийской оппозиции. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

"В Астане начались двусторонние и трехсторонние переговоры в рамках Астанинского процесса по Сирии с участием делегаций всех стран-гарантов", - сказал Жайнаков в Астане в понедельник.

Он добавил, что в Астану также прибыли делегация правительства Сирии во главе с Башаром Джаафари и делегация ООН.

"Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибудет в Астану сегодня днем. Прибытие делегации сирийской вооруженной оппозиции ожидается в ночь на 15 мая", - отметил он.