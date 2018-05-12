Назначены министры труда и по социальным вопросам, финансов, юстиции и здравоохранения  Республики Армения

По предложению премьер-министра, указами президента Армении Армена Саркисяна назначен ряд министров. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, указами президента:

Мане Тандилян назначена министром труда и по социальным вопросам Республики Армения;

Атом Джанджугазян назначен министром финансов Республики Армения;

Артак Зейналян назначен министром юстиции Республики Армения;

Арсен Торосян назначен министром здравоохранения Республики Армения.