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Назначены министры труда и по социальным вопросам, финансов, юстиции и здравоохранения  Республики Армения


По предложению премьер-министра, указами президента Армении Армена Саркисяна назначен ряд министров. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, указами президента:

Мане Тандилян назначена министром труда и по социальным вопросам Республики Армения;

Атом Джанджугазян назначен министром финансов Республики Армения;

Артак Зейналян назначен министром юстиции Республики Армения;

Арсен Торосян назначен министром здравоохранения Республики Армения.




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