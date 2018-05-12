Назначены министры труда и по социальным вопросам, финансов, юстиции и здравоохранения Республики Армения
По предложению премьер-министра, указами президента Армении Армена Саркисяна назначен ряд министров. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, указами президента:
Мане Тандилян назначена министром труда и по социальным вопросам Республики Армения;
Атом Джанджугазян назначен министром финансов Республики Армения;
Артак Зейналян назначен министром юстиции Республики Армения;
Арсен Торосян назначен министром здравоохранения Республики Армения.
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