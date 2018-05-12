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Унан Погосян освобожден с должности первого заместителя начальника полиции Республики Армения


По предложению премьер-министра, президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Унана Погосяна с должности первого заместителя начальника полиции Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.

Другим указом президента, Самвел Ованнисян освобожден с должности заместителя начальника полиции Республики Армения.




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