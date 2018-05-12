Министр науки и образования Араик Арутюнян представил свой первый рабочий день

Министр науки и образования Араик Арутюнян в прямом эфире представил свой первый рабочий день. Как передает Арменпресс, что первый день оказался весьма насыщенным.

Министр посчитал первоочередной задачей разрешение ситуации вокруг ректора Ширакского государственного университета.

В центре внимания МНО также организация выпускных, единых экзаменов.

«Дела, дела. Все будет хорошо, все вопросы будут решены, и наша образовательная система будут совершенствоваться с каждым днем. Вы это увидите», - отметил министр.

11 мая указом президента Армении Араик Арутюнян назначен министром науки и образования.