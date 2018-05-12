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Министр науки и образования Араик Арутюнян представил свой первый рабочий день


Министр науки и образования Араик  Арутюнян в  прямом эфире представил свой первый рабочий день. Как  передает Арменпресс, что первый день оказался весьма  насыщенным.

Министр посчитал первоочередной  задачей разрешение  ситуации вокруг ректора Ширакского государственного университета.

В центре  внимания  МНО также организация выпускных, единых экзаменов.

«Дела, дела. Все  будет хорошо, все  вопросы будут решены, и наша образовательная система будут совершенствоваться с каждым днем. Вы это увидите», - отметил министр.

11 мая указом президента  Армении Араик  Арутюнян назначен министром науки и образования.




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