Министр науки и образования Араик Арутюнян представил свой первый рабочий день
16:59, 12 Май, 2018
Министр науки и образования Араик Арутюнян в прямом эфире представил свой первый рабочий день. Как передает Арменпресс, что первый день оказался весьма насыщенным.
Министр посчитал первоочередной задачей разрешение ситуации вокруг ректора Ширакского государственного университета.
В центре внимания МНО также организация выпускных, единых экзаменов.
«Дела, дела. Все будет хорошо, все вопросы будут решены, и наша образовательная система будут совершенствоваться с каждым днем. Вы это увидите», - отметил министр.
11 мая указом президента Армении Араик Арутюнян назначен министром науки и образования.