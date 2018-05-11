В ближайшие дни состоится заседание Исполнительного совета фонда «Луйс» для обсуждения будущих проектов: Серж Саргсян

Третий президент Армении Серж Саргсян направил письмо аппарату и сообществу стипендиатов фонда «Луйс». Он сообщил, что в ближайшие дни созовет заседание Исполнительного совета фонда для обсуждения будущих проектов и возможностей для их финансирования. Об этом сообщили Арменпресс в Офисе экс-президента.

Напомним, что накануне исполнительный директор образовательной программы фонда «Луйс» Жаклин Караасланян заявила о прекращении деятельности фонда. В опубликованном на странице Фонда в Facebook открытом письме Караасланян отметила, что 10 мая сотрудникам фонда «Луйс» были представлены уведомления о прекращении деятельности фонда.

«Хочу заверить, что стипендиаты фонда «Луйс», которые продолжают свое образование, и те, кто уже подал заявку на 2018-2019 учебный год, в этом году будут присуждены стипендии. Официальное объявление будет сделано в ближайшее время», - говорилось в открытом письме.