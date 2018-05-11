Граждане положительно относятся к новому облику Никола Пашиняна

90.8 граждан Армении положительно оценивают облик Никола Пашиняна в ходе движения «Мой шаг» - небритым, в бейсболке, с рюкзаком.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор ООО MPG – члена «GALLUP International association» , Арам Навасардян, представляя результаты проведенных опросов.

По его словам, этот образ вообще не понравился 0.9% опрошенных, 2.7% отнеслись к нему скорее отрицательно.

85.7% опрошенных оценили движение «Мой шаг» как сугубо антиправительственное, направленное против властей Армении. 2.1% оценили «бархатную революцию» как инициативу США, 1.1% - ЕС, 9.6% затруднились ответить.

На революционное изменение системы согласны 97%, несогласны 0.6%.

36.2% опрошенных однозначно думают, что Николу Пашиняну в ближайшие полгода-год удастся решить основные проблемы, стоящие перед Арменией, 4.9% ответили на этот вопрос отрицательно. 41.5% опрошенных сказали – скорее «да», 9.9% опрошенных – скорее «нет», 7.4% опрошенных затруднились ответить.

Исследование проводилось путем телефонного опроса 809 человек, они были опрошены в период с 4-го по 9-е мая.

Опросы проводились в 10 областях Армении - 67%, и в Ереване - 33%.