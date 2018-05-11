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99,1% граждан Армении положительно оценивают инициированное Николом Пашиняном движение «Мой шаг»: опросы


99,1% граждан Армении положительно оценивают инициированное Николом Пашиняном движение «Мой шаг». Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор ООО MPG – члена  «GALLUP International association» , Арам Навасардян, представляя результаты проведенных опросов.

По его словам, затруднились ответить 0.6%, отрицательно отозвались  0.1%.

86% гграждан следили за развитием событий,  0.6% - не следили.

 «69.8% опрошенных  следили за развитием событий по телевизору, 65.5% - в Facebook,  65.3% - в электронных СМИ,  18.3% граждан лично принимали участие в акциях протеста»,- сказал директор ООО MPG – члена  «GALLUP International association» , Арам Навасардян.

98.3% положительно оценили поведение демонстрантов и пикетчиков.

Действия полиции скорее положительными оценили 48.7%, отрицательными -  11.5%.

Исследование проводилось путем телефонного опроса 809 человек, они были опрошены в период с 4-го по 9-е мая.

Опросы проводились в 10 областях Армении - 67%, и в Ереване - 33%.


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