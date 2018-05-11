Грануш Акопян не будет переназначена министром диаспоры: Никол Пашинян

Исполняющая обязанности Грануш Акопян не будет переназначена министром диаспоры. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал новоназначенный премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он сообщил также, что структура Министерства диаспоры изменена не будет, особенно с учетом того, что на ведомство будет возложены дополнительные полномочия, в том числе, по организации репатриации.

«Отношения с диаспорой очень важны и мы сделаем все возможное, чтобы министерство действовало не только в сфере защиты интересов диаспоры, но и содействия в вопросах репатриации», - сказал Пашинян.

Министерство даспоры Армении было основано в 2008 году, и с первого дня Грануш Акопян являлась министром диаспоры Армении.



НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.