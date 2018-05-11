Внеочередные выборы могут довести до конца разрешение политического кризиса: политолог

Внеочередные парламентские выборы могут довести до конца разрешение политического кризиса. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал завкафедрой политических институтов и процессов факультета международных отношений ЕГУ, политолог Гарик Керян, комментируя внутриполитические развития в Армении.

-Г-н Керян, что произошло после первого мая? Как по вашему, из каких соображений парламентское большинство пошло навстречу во втором раунде выборов премьер-министра?

-Для правильного ответа на вопрос, прежде всего, надо представить – что произошло 1-го мая. 1-го мая республикансы, представляющие в НС Армении большинство, психологически не было готово голосовать за кандидатуру меньшинства. Понятие народного кандидата вообще не воспринималось всерьез, и им казалось, что народное движение затухнет в течение некоторого времени. Кроме того, мы знаем, что накануне 1-го мая состоялось заседание руководства РПА, на котором было принято решение голосовать «против». Конечно, все доводы за такое решение нам не до конца ясны, однако, вероятно, что это было сделано для уточнения внешних обстоятельств по поводу безопасности. Не исключено, что это было сделано и для уточнения степени влиятельности Пашиняна. Увидеть после голосования «против» силу общественного отклика и объемы участия. Однако протестное движение в период с 1-го по 8-е мая слозунгами – на этот раз, против РПА, не оставило им выбора.

-8-го мая в Армении был избран новый премьер-министр. Как по вашему, какими должны быть, в этих условиях, шаги премьер-министра Никола Пашиняна?

-Он должен решить 2 важнейшие задачи: формирование правительства и утверждение его программы – как план на ближайшую перспективу, и проведение внеочередных парламентских выборов. Обе задачи сверхтрудные. Формирование правительства и утверждение его программы в парламенте, где не имеешь большинства. Можно ожидать любых сюрпризов. Внеочередные парламентские выборы могут натолкнуться на большие трудности. Если они состоятся в течение 45 дней после того, как программа нового правительства не будет утверждена в НС Армении, то действующий ИК может преподнести сюрпризы по причине рейтинговой системы выборов.

Если же внеочередные парламентские выборы будут проведены позже, после изменения ИК, все это время будет царить нелогичная ситуация – РПА в большинстве по отношению ко всем прочим силам в парламенте. Работа правительства будет протекать в значительно затрудненных условиях.

-То есть, проведение внеочередных парламентских выборов является необходимостью?

-Снова подчеркну - внеочередные парламентские выборы могут довести до конца разрешение политического кризиса. В условиях парламентской республики проведение внеочередных парламентских выборов является безусловной необходимостью, если имеется вопрос кризиса легитимности парламента. Кроме того, это опасно с позиций сохранения политической стабильности, когда законодательная и исполнительная власть принадлежат противостоящим политическим силам.

-Сегодня говорится о формировании правительства согласия. Как вы думаете, каковым является этот шаг? Какие вопросы может решить подобное правительство?

-Судя по официальной позиции РПА, они не видят себя в органах исполнительной власти. Две другие политические силы – ППА и АРФД, возможно, что войдут в коалиционное правительство, однако здесь надо предположить, что это будет направлено на накопление административного ресурса в преддверии грядущих внеочередных парламентских выборов, а не для осуществления программы Пашиняна.

-В эти дни много говорится о повышении рейтинга Армении на международном уровне. Как вы оцените международные отклики на армянские события? Как вы думаете, как можно будет воспользоваться этим в политических или иных целях?

-Не надо однозначно оценивать повышение международного рейтинга Армении. Безусловно, повышение международного рейтинга Армении состоялось в западных, демократических странах, поскольку то, что удалось избежать гражданских столкновений, свидетельствует о повышении уровня демократии и наличии гражданского общества. Но, думаю, что эти реалии не по сердцу пост-советским авторитарным режимам, поскольку они опасаются повторения подобных событий у себя. То есть, смотря через какую призму смотреть. Эти реалии, безусловно, влияют и на межгосударственные отношения. Пока что обнадеживает позиция нейтралитета, проявляемая Путиным и его окружением, их поздравления в адрес новоизбранного премьер-министра Армении. А то, как можно будет использовать повышение международного рейтинга, это уже вопрос дипломатического мастерства, гибкости.