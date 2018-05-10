Мы должны искоренить коррупцию из Армении: премьер прокомментировал назначение главы СНБ и начальника полиции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ожидает серьезных результатов от новоназначенного начальника полиции Валерия Осипяна и нового директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна.

«Наша революция открывает новую страницу. До революции я и Валерий Осипян, вы и Валерий Осипян, мы и полиция физически находились по разные стороны колючей проволоки, и я думал, что данное решение должно иметь символическое значение. После этого решения все мы должны оказаться на одной стороне. Это символично, и мы должны попытаться устранить культуру колючих проволок из Республики Армения. Я надеюсь, что г-н Осипян оправдает надежды граждан Армении, поскольку сегодня многое зависит от полиции, в частности, в плане права, законности и самочувствия граждан. Перед Валерием Осипяном я поставил очень четкие задачи, чтобы граждане Армении чувствовали себя уверенно и защищенными, и ничто не должно им угрожать», - как сообщает Арменпресс, сказал Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Премьер-министр подчеркнул два пункта в функциях Службы национальной безопасности. «На самом деле функции, связанные с контрразведкой и разведкой должны быть полностью реализованы СНБ, поскольку это внешний компонент безопасности. Вы знаете, что Служба национальной безопасности занимается главным образом таможенными функциями, преступлениями, связанными с контрабандой, и задачей СНБ должно быть исключение любых таможенных злоупотреблений», - сказал премьер-министр.

По словам Никола Пашиняна, СНБ должна выполнять серьезные функции в борьбе с коррупцией.

«Конечно, это касается и полиции, и мы должны искоренить коррупцию из Республики Армения, и мы должны сделать это очень быстро. Граждане Армении должны чувствовать это каждый день. Оценка деятельности начальника полиции и директора СНБ будет зависеть от уровня выполнения этих функций. Нам нужны результаты, люди должны иметь видимые результаты, и в дальнейшем, когда мы будем оценивать госслужащего, мы должны исходить из результатов, которые они показывают. Соответственно, граждане Армении должны очень быстро увидеть эти результаты и быть удовлетворены работой СНБ и полиции в таможенной сфере, дорожной полиции, качеством работы полиции и т.д.», - сказал глава правительства.

По его словам, смысл этих назначений заключается в обеспечении безопасности граждан Армении. Никол Пашинян выразил надежду, что эта функция будет в полной мере реализована новым директором Службы национальной безопасности и новым начальником полиции.

«Я ожидаю, что общественность как верховная власть, как в моем случае, как в случае с другими госслужащими, так и в связи с главой Службы национальной безопасности и начальника полиции будут держать под контролем, и у нас будет такая ситуация, в которой все мы будем удовлетворены», - сказал Никол Пашинян.