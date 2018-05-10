Давно не помню Россию с подобным поведением: политолог о реакции РФ на избрание Пашиняна премьером Армении

Политолог Александр Искандарян считает предсказуемым реакцию США и ЕС после избрания Никола Пашиняна на пост премьер-министра, но то же самое нельзя было сказать о реакции России. Об этом политолог сказал на пресс-конференции в конференц-зале ИА «Арменпресс».

«Честно говоря, я давно не помню Россию с таким релевантным поведением. Причин такого поведения может быть несколько. Можно подумать, что русские вынесли уроки из украинского, грузинского и абхазского событий, когда Россия поддержала одну из сторон. Думаю, что нужно учитывать тот факт, что возникновение такой ситуации в Армении существенно отличается от подобных же ситуаций в других странах. Здесь все это не было направлено против России, о чем объявлял Никол Пашинян», - сказал политолог.

Говоря о Предстоящей встрече Никола Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи 14 мая в рамках саммита ЕАЭС, Искандарян отметил, что Никол Пашинян попытается представить свою позицию президенту России, как это делал на площадях и в интервью.

«Это не обычная встреча. Новый премьер-министр Армении впервые встретится с президентом России. Я думаю, что неуместно обращать внимание на личные вопросы о том, насколько они лично понравятся друг другу и т.д.», - сказал он.