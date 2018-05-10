В Ереване ведется работа над соглашением ЕАЭС о драгоценных камнях и металлах

Исполняющий обязанности министра экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян сегодня принял делегацию представителей Евразийской экономической комиссии (ЕАЭК) и государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства экономического развития и инвестиций Армении, делегация находится в Армении с целью обсуждения «Соглашения об особенностях осуществления действий по отношению к драгоценным камням и металлам на территории Евразийского экономического союза».

Исполняющий обязанности министра Сурен Караян в своей речи отметил: «Я рад, что работа над соглашением почти завершена. Надеюсь, что после окончательного обсуждения технических вопросов, соглашение пройдет процедуру внутригосударственных согласований и будет готово к подписанию. Очень важно, чтобы сфера алмазообработки и ювелирных изделий была единой на всей территории Евразийского экономического союза и чтобы совместными усилиями мы могли устранить всевозможные препятствия».

Сурен Караян выразил удовлетворение в связи с тем, что завершающие обсуждения данного соглашения проходят именно в Ереване, учитывая активную роль Армении как в работе над документом, так и в целом, в сфере алмазообраборки.