Никол Пашинян провёл телефонный разговор с Федерикой Могерини

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провёл телефонный разговор с высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини.

Как сообщает Арменпресс, Могерини пригласила премьер-министра Пашиняна при первой возможности посетить Брюссель.

Собеседники подтвердили важность партнерства между Европейским союзом и Арменией и выразили надежду на встречу. Высокий представитель ЕС пригласил Никола Пашиняна посетить Брюссель при первой же возможности.

Стороны также обсудили возможности расширения отношений между ЕС и Арменией, приоритеты внешней политики, в том числе нагорно-карабахский конфликт, мирное урегулирование которого остается одним из приоритетов Европейского Союза.