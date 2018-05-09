Президент РА Армен Саркисян возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату

Президент РА Армен Саркисян принял участие в праздничных мероприятиях, организованных в парке Победы по случаю 73-ей годовщиной победы в Великой Отечественной войне и 26-летия освобождения Шуши.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами президент поздравил всех с Днем Победы и Мира

«Сегодня день победы, можно также сказать – первый день новой республики, и день этот победный. Со вчерашнего дня многое в нашей стране изменилось. Сегодня у нас новый премьер-министр, и большая часть народа, наша молодежь надеются, что завтра будет лучше, чем вчера, а послезавтра будет лучше, чем завтра», - сказал президент.

На празднике присутствовали также КатоликосВсех Армян Гарегин II, спикер НС РА Ара Баблоян, глава СНБ Георгий Кутоян, председатель КС РА Грайр Товмасян, и.о. министра ИД РА Эдвард Налбандян,и.о. министра обороны РА Виген Саркисян.