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США поздравили Пашиняна с избранием на должность премьер-министра


США  поздравляют Никола Пашиняна с избранием на должность премьер-министра.

Как  передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении спикера  госдепа США Хизер Нойерт.

«Надеемся на тесное  сотрудничество с новым правительством и народом во многих областях, представляющих взаимный интерес, в том числе рост торговли, содействие труду, демократии и верховенства закона – гарантируя региональную и глобальную безопасность», - говорится в заявлении Хизер Нойерт.  

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении.   «За» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.




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