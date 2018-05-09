США поздравили Пашиняна с избранием на должность премьер-министра

США поздравляют Никола Пашиняна с избранием на должность премьер-министра.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении спикера госдепа США Хизер Нойерт.

«Надеемся на тесное сотрудничество с новым правительством и народом во многих областях, представляющих взаимный интерес, в том числе рост торговли, содействие труду, демократии и верховенства закона – гарантируя региональную и глобальную безопасность», - говорится в заявлении Хизер Нойерт.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. «За» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.