Никол Пашинян выступил на площадь Республики

После избрания премьер-министром Армении Никол Пашинян направился на площадь Республики, где собирались люди, которые с нетерпением ждали его с утра.

Как сообщает Арменпресс, Пашинян выступил с речью на площади Республики:

«Сегодня ты победили. Отныне никто никогда не осмелится совершить какое-либо посягательство на вашу победу. Но я хочу четко указать, в чем заключается ваша победа. Победа не в том, что я избран премьер-министром Армении, победа в том, что вы решили, кто будет премьер-министром. Не имеет значения, кто будет премьер-министром, сегодня и после этого один субъект имеет право решать, кто будет у власти. Этим субъектом является гражданин Республики Армения», - сказал премьер-министр Пашинян.

Он заявил, что государственные должностные лица, будь то президент, премьер-министр или член парламента, лишь служат народу.

«Отныне люди должны позаботиться о том, чтобы все должностные лица честно служили народу, иначе они сделают свой шаг так же, как и в 2018 году. Принимая пост премьер-министра, я объявляю, что я служу армянскому народу, служу гражданам Армении, служу Республике Арцах, служу Республике Армения. Да здравствует свобода, да здравствует Республика Армения, да здравствуют наш народ и наши дети, которые уже живут в свободной и счастливой Армении», - сказал премьер.

НС Армении на специальном заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. «За» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.