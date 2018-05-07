Макрон предупредил об угрозе войны с Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что выход США из договора, заключенного в 2015 году ведущими мировыми державами с Ираном, может привести к войне, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

"Мы можем открыть ящик Пандоры. Может начаться война", - заявил Макрон в интервью немецкому журналу Spiegel.

"Я не думаю, что Дональд Трамп хочет войны", - добавил президент Франции.

В апреле, когда Трамп и Макрон встречались в Вашингтоне, французский президент убеждал его не отказываться от этого договора. Такой же позиции придерживаются Германия, Великобритания и ООН.

Президент Ирана Хассан Роухани категорически не приемлет пересмотра сделки и называет подобные инициативы незаконными.

Он предостерег, что США пожалеет о пересмотре ядерной сделки и что такой пересмотр станет ошибкой исторического масштаба.

"Если Америка выйдет из ядерной сделки, она пожалеет об этом как об исторической ошибке", - заявил Роухани в эфире иранского государственного телеканала в воскресенье.

Он добавил, что у Ирана есть план действий на случай любого решения Трампа, и пообещал принять ответные меры.