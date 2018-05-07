Макрон предупредил об угрозе войны с Ираном
Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что выход США из договора, заключенного в 2015 году ведущими мировыми державами с Ираном, может привести к войне, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.
"Мы можем открыть ящик Пандоры. Может начаться война", - заявил Макрон в интервью немецкому журналу Spiegel.
"Я не думаю, что Дональд Трамп хочет войны", - добавил президент Франции.
В апреле, когда Трамп и Макрон встречались в Вашингтоне, французский президент убеждал его не отказываться от этого договора. Такой же позиции придерживаются Германия, Великобритания и ООН.
Президент Ирана Хассан Роухани категорически не приемлет пересмотра сделки и называет подобные инициативы незаконными.
Он предостерег, что США пожалеет о пересмотре ядерной сделки и что такой пересмотр станет ошибкой исторического масштаба.
"Если Америка выйдет из ядерной сделки, она пожалеет об этом как об исторической ошибке", - заявил Роухани в эфире иранского государственного телеканала в воскресенье.
Он добавил, что у Ирана есть план действий на случай любого решения Трампа, и пообещал принять ответные меры.