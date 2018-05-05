Новый скандал в армянском футболе

5 мая состоялось очередное заседание Дисциплинарного комитета Федерации футбола Армении под председательством председателя дисциплинарного комитета ФФА Рубена Синояна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, на заседании было обсуждено заявление футбольного клуба «Бананц» в связи с проведением подстроенных игр.

В результате, было решено пожизненно запретить тренеру футбольной команды «Ширак» Арарату Арутюнянау заниматься любой футбольной деятельностью, клуб «Ширак» оштрафовать, а также результаты «Ширака» в текущем чемпионате Премьер-лиги снизить на 12 пунктов.