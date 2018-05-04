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От внутриполитической стабильности в Армении во многом зависит безопасность Арцаха: президент Арцаха встретился с парламентариями Армении


Президент Республики Арцах Бако Саакян 4 мая принял делегацию Национального собрания Республики Армения, состоящую из представителей фракций РПА, «Царукян», «Елк», АРФД.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, был обсужден ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики двух армянских государств.

Особое внимание было уделено внутриполитической ситуации в Республике Армения.

Президент Республики Арцах подчеркнул необходимость установления внутриполитической стабильности в Армении, отметив, что от этого во многом зависит также безопасность Арцаха.

Во встрече приняли участие председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян, госминистр Араик Арутюнян, другие должностные лица.




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