Президент Армении принял посла Аргентины

Президент Армении Армен Саркисян принял 4 мая посла Аргентины в Армении Гонсало Уриолабеитиа.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, собеседники обсудили возможности дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Арменией и Аргентиной.

Они также обменялись мнениями о ситуации в Армении.