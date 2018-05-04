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Президент Армении принял посла Аргентины


Президент Армении Армен Саркисян принял 4 мая посла Аргентины в Армении Гонсало Уриолабеитиа.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, собеседники обсудили возможности дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Арменией и Аргентиной.

Они также обменялись мнениями о ситуации в Армении.




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