Президент Армении принял посла Аргентины
Президент Армении Армен Саркисян принял 4 мая посла Аргентины в Армении Гонсало Уриолабеитиа.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, собеседники обсудили возможности дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Арменией и Аргентиной.
Они также обменялись мнениями о ситуации в Армении.
- 18:02 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-05-18
- 18:01 Азиатские индексы - 04-05-18
- 17:53 Парламент Каталонии поддержал поправки, позволяющие Пучдемону стать главой региона
- 17:53 Предстоящие на 5 мая мероприятия
- 17:43 В Италии кот получил в наследство от хозяйки €1,5 млн
- 17:35 Простых гостей на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл решили не кормить
- 17:30 В Великобритании создадут беспилотник, способный год находиться в воздухе
- 17:21 Саммит ЕАЭС пройдет в Сочи 14 мая
- 17:09 Парламентская ассамблея ОБСЕ приветствует активный диалог между политическими силами Армении
- 17:06 Лия Хачатрян назначена референтом президента Армении
- 16:57 Президент Армении принял посла Аргентины
- 16:56 Теван Погосян назначен советником президента Армении
- 16:53 Папа Римский продаст свой Lamborghini
- 16:50 Захарова: Россия нацелена на дальнейшее интеграционное сотрудничество с Арменией
- 16:46 Захарова: Россия не собирается менять позицию по Нагорному Карабаху
- 16:40 Кристина Агилера выпустила первую за шесть лет композицию Accelerate и клип на нее
- 16:38 Ученые открыли необычную связь между фастфудом и бесплодием
- 16:29 Литва начала называть Грузию Сакартвело
- 16:15 Российский телеканал «Дождь» окрасил свой логотип в цвета государственного флага Армении
- 16:13 Баффет в I квартале купил еще 75 млн акций Apple
- 16:02 И.о. главы МИД Армении принял завершающего дипмиссию в Ереване посла Японии
- 15:37 Воздушное пространство Армении начнут обслуживать и вертолеты
- 15:26 Меркель, Макрон и Порошенко могут встретиться 10 мая в Германии
- 15:18 Песков назвал авантюрной позицию Лондона по "делу Скрипалей" после заявление Земана
- 15:09 Агван Варданян удален из рядов АРФД
- 15:08 Заместитель министра транспорта, связи и ИТ Армении с послом Индии посетили школы в Вайоц Дзоре
- 15:07 В Кении более 110 человек погибли из-за сильных наводнений
- 15:04 В условиях премьерства Никола Пашиняна партия СКП станет оппозицией
- 14:50 В Японии проведут первое испытание летающего автомобиля
- 14:40 Более 1100 экономистов обратились к Трампу с просьбой пересмотреть торговую политику США
- 14:21 Йылдырым и Бахчели вместе представили к регистрации заявление о выдвижении кандидатуры Эрдогана на президентских выборах в Турции
- 14:10 89% мировых туристических сайтов признаны небезопасными
- 14:06 СМИ: Китай и США договорились создать механизм урегулирования торговых противоречий
- 13:49 Паспортный контроль в аэропорту Дубая теперь займет 10 секунд
- 13:41 Эдварда Налбандяна выступил с лекцией в Дипломатической школе МИД
11:29, 28.04.2018
Просмотрели 1781 раз Армения между демократией и охлократией – АндраникМигранян
14:11, 27.04.2018
Просмотрели 1724 раз Николай Рыжков выразил надежду, что ситуация в Армении разрешится исключительно в конституционном, правовом поле
11:58, 01.05.2018
Просмотрели 1336 раз На линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана вновь наблюдается скопление и передвижение живой силы и военной техники противника
00:33, 01.05.2018
Просмотрели 1209 раз РПА примет решение о голосовании на выборах премьер-министра после ознакомления с программой Никола Пашиняна
11:58, 28.04.2018
Просмотрели 1054 раз Поединок Артур Абрахам – ПатрикРейнхардНильсен состоится сегодня