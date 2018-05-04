Twitter рекомендовал пользователям сменить пароли

Сотрудники Twitter советуют пользователям в целях предосторожности сменить пароли, так как они из-за неполадок хранились ненадлежащим образом. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг в официальном блоге соцсети.

Как разъясняется в документе, пароли, согласно имеющимся правилам, должны быть записаны в зашифрованном виде, и никто из сотрудников Twitter не может их видеть. "Мы недавно выявили неполадку, из-за которой во внутренней базе пароли хранились в незашифрованном виде, - отмечается в заявлении. - Мы исправили неполадку и по итогам нашего расследования не было выявлено свидетельств того, что кто-то получил доступ к данным или воспользовался ими ненадлежащим образом".

Компания рекомендует пользователям все же в целях предосторожности сменить пароли.