Технология блокчейн - средство изменения нового цифрового мира: исполнительный директор Hyperloop говорил в Ереване о новых тенденциях

Исполнительный директор компании «Hyperloop Transportation Technologies», разрабатывающей проект вакуумного пассажирского и грузового поезда, Дирк Ахлборн является поклонником технологий блокчейн. Как передает «Арменпресс», недавно он побывал в Ереване, где принимал участие в конференции «Армянский блокчейн». Здесь он выступил с докладом «Философия блокчейн - средство изменения нового цифрового мира».

Исполнительный директор компании «Hyperloop Transportation Technologies» Дирк Ахлборн сказал, что технология блокчейн является хорошим и безопасным способом для заключения сделок, соглашений, обеспечивая их высокую прозрачность. «Это децентрализованный путь, с помощью которого можно осведомиться о происходящих сделках. Когда ты осуществляешь этими технологиями политический выбор, он не может быть сфальсифицирован. Когда ты ведешь этими технологиями земельный регистр, то сразу видно – кто и что приватизировал. Эти данные закрепляются по всей цепи»,- сказал он.

Незаменимы эти технологии и для обеспечения прозрачного управления и отчетности перед инвесторами. «Инвесторы бывают в курсе – куда идут их деньги, могут постоянно следить за управлением компаниями. Эти технологии – положительное явлеение, которое может использоваться повсюду»,- сказал он.

Что касается Армении и его дальнейших планов здесь, Дирк Алхборн сказал, что всегда заинтересован в путешествиях по разным странам, где он открывает для себя местные проблемы и возможности, и Армения не является исключением. «Я приехал сюда, чтобы лучше узнать Армению, встретиться с некоторыми должностными лицами»,- сказал он.

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В конференции «Армянкий блокчейн» принимали участие около 600 специалистов из 20 стран. Среди них есть и инвесторы, чьи портфели превышают 10 млрд долларов.

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разрабатывает проект вакуумного пассажирского и грузового поезда. Впервые он был представлен компаниями

и

заключается в том, чтобы металлической трубой на некоторой высоте над поверхностью земли осуществлять перевозки, без трения воздуха, перевозят людей и грузы с оптимальной скоростью и ускорением. Планируемый

Проект HyperloopTeslaSpaceX. Сейчас ведется работа над осуществлением проекта. Идея проекта Hyperloopуровень скорости – до 1200 км/час.