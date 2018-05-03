Скончался полицейский, который был ранен в результате выстрела совершившего вооруженное нападение на филиал банка HSBC

Скончался полицейский, который был ранен в результате выстрела совершившего вооруженное нападение на филиал «HSBC Bank» на проспекте Комитаса в Ереване. Как сообщает Арменпресс, об этом написал на своей странице в Facebook руководитель отдела по связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян

«Увы, врачи не смогли спасти жизнь полицейского, который был ранен в результате выстрела грабителя. Старший прапорщик полиции Ара Шахгулян, несмотря на операцию и усилия врачей, скончался. Отец двух детей, командир ППС служил в полиции с 2000 года», - написал он.

3 мая, около 14.25 в Полицию РА поступило сообщение о том, что разбойное нападение совершено на филиал банка HSBC, расположенный на пересечении проспекта Комитаса и улицы Гюльбенкян.

Как выяснилось, совершивший разбойное нападение мужчина, вооружённый ножом, гранатой и винтовкой, ворвался в банк, ранил двух сотрудников, один из которых скончался.

Совершивший разбойное нападение мужчина похитил деньги, однако далеко сбежать ему не удалось.

Он оказал сопротивление прибывшим на место происшествия оперативным группам, ранил одного из полицейских, однако благодаря профессиональным действиям правоохранителей он оперативно был обезврежен и доставлен в Полицию.