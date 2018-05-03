Разбойное нападение на филиал банка HSBC на проспекте Комитаса, преступник задержан: обновляется

Произошло разбойное нападение на филиал банка HSBC на проспекте Комитаса в Ереване, прозвучали выстрелы. На месте происшествия находится группа корреспондентов «Арменпресс».

15:46 - Как сообщил замначальника оперслужбы Полиции Артаак Погосян, сумма, похищенная из банка, уточняется. Деньги были обнаружены неподалеку, рассыпанными на земле. Пострадавших трое – все мужчины, один из них – охранник банка, был убит.

15:40 - «Произошло вооруженное разбойное нападение, по предварительным данным, есть одна жертва, один тяжелораненый, нападавпий задержан. На месте работает следственная группа, обстоятельства уточняются»,- сообщила «Арменпресс» советник председателя СК Армении Сона Трузян.

15:39 - Полиция Армении немногим ранее представила подробности разбойного нападения на филиал банка HSBC в Ереване, в результате которого 1 человек погиб, 2 получили ранения.

«Сегодня, 3 мая, около 14.25 в Полицию РА поступило сообщение о том, что разбойное нападение совершено на филиал банка HSBC, расположенный на пересечении проспекта Комитаса и улицы Гюльбенкян.

Как выяснилось, совершивший разбойное нападение мужчина, вооружённый ножом, гранатой и винтовкой, ворвался в банк, ранил двух сотрудников, один из которых скончался.

Совершивший разбойное нападение мужчина похитил деньги, однако далеко сбежать ему не удалось.

Он оказал сопротивление прибывшим на место происшествия оперативным группам, ранил одного из полицейских, однако благодаря профессиональным действиям правоохранителей он оперативно был обезврежен и доставлен в Полицию. Подробности инцидента выясняются, проводится следствие», – сообщает Полиция РА.