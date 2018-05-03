К завершению приводятся демократические развития в стране: послание президента Армении Армена Саркисяна

Президент Армении Армен Саркисян выступил с посланием. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В послании сказано:

«После состоявшихся 2 мая на разных уровнях насыщенных обсуждений с целью преодоления создавшегося в республике политического кризиса, вовлеченные политические силы выступили с заявлениями, которыми к логическому завершению приводятся демократические развития в стране.

В этой связи я приветствую ответственную позицию возглавляемого Николом Пашиняна всенародного движения, Республиканской партии Армении, партии „Процветающая Армения”, Блока „Елк” и АРФ „Дашнакцутюн”, которая вытекает из приоритетных интересов Армении и нашего народа и открывает дверь к национальной солидарности.

Этим наш народ в очередной раз продемонстрировал, что в судьбоносный момент способен объединиться и принять пронациональные решения.

В эти дни Армения находится в центре внимания международного сообщества. Мы проходим через испытания, и я уверен, что 8 мая будут закреплены достижения общенационального движения во имя реформ, в чем свой вклад имеют все – от политических сил до всех слоев нашего народа в Армении, Арцахе или Диаспоре.

Это повысит наш авторитет и репутацию в мире.

Во всем этом хочется особенно высоко оценить вовлеченность и решающую роль нашей светлой молодежи. Молодежь, которая своей созидательной энергией, целеустремлённостью и терпимостью в эти судьбоносные дни повсюду распространял свет, солидарность, любовь и веру.

Горжусь нашим народом – гордыми гражданами Армении, нашим единством и солидарностью. Убежден и вижу, что мы уже начали строить новую Армению, которая будет притягивать к себе всех сынов нашего народа».