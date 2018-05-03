В то время, как внимание всего мира приковано к событиям в Армении, BBC представляет 6 примечательных фактов об Армении. Как передает «Арменпресс», речь идет о следующем:

Армян вне страны проживает в мире больше, чем в Армении

Население Армении – 3 млн человек, за ее рубежами их несколько миллионов. Самые большие диаспоры – в США, РФ и Франции. Как сообщает BBC, в последнее время многие армяне переезжают в РФ, поскольку это близко, и они владеют русским языком.

2. Арарат – национальный символ

«Гора Арарат находится на территории Турции, однако покрытые снегом вершины видны в Ереване. По библии, именно к Арарату пристал Ноев ковчег после всемирного потопа»,- сообщает BBC.



3. Это одна из самых ранних христианских цивилизаций

BBC пишет, что Армения первой приняла христианство в качестве государственной религии, и ААЦ – абсолютно автокефальная конфессия.



4. Изучение шахмат обязательно

С 2011 года в школах введено обязательное изучение шахмат, в данный момент предмет преподают 3000 учителей шахмат.

5. Страна гордится своим коньяком

BBC пишет, что Сталин в годы Второй мировой войны посылал в дар Черчиллю армянский коньяк. Много лет спустя – в 2013 году, Путин подарил армянский коньяк премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону, напомнив эту историю.

6. Многие мировые знаменитости имеют армянские корни

Среди таковых ВВС называет Шарля Азнавура, Гарри Каспарова, певицу Шер, Ким Кардашьян.