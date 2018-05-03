Три фракции НС Армении начали сбор подписей для выдвижения Никола Пашиняна на должность премьер-министра Армении

Три фракции НС Армении - «Елк», «Царукян», АРФД, начали сбор подписей для выдвижения Никола Пашиняна на должность премьер-министра Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал депутат от фракции НС Армении «Елк» Арарат Мирзоян. «Процесс сбора подписей идет, думаю, мы выдвинем кандидатуру Никола Пашиняна на должность премьер-министра Армении сегодня или завтра»,- сказал депутат от фракции НС Армении «Елк» Арарат Мирзоян.

Комментируя то, что 1-го мая за кандидатуру Никола Пашиняна на должность премьер-министра Армении проголосовал депутат от РПА Феликс Цолакян, он сказал, что испытывает к последнему глубокое уважение.

Он подтвердил, что были предложения о выдвижении Феликса Цолакяна на пост начальника СНБ в будущем правительстве Никола Пашиняна. «Мы заявили, что рассматриваем любые конструктивные предложения, программы, кандидатуры. Встречи с Феликсом Цолакяном не было. Думаю, что подобная встреча и обсуждение были бы неуважением по отношению к Цолакяну и к нам. В нынешних процессах нет торга «голосование – в обмен на должности»»,- сказал он.

На вопрос о вероятных кадрах Арарат Мирзоян сказал, что таковых много, однако он не будет сейчас оглашать имена. По вопросу о вероятности будущей коалиции с блоком «Царукян» Мирзоян сказал, что они призывают к солидарности, все происходило прозрачно и торга также не было, а по поводу всевозможных коалиций пока спешить не надо.

Как сообщалось ранее, лидер фракции Национального Собрания «Выход» Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

«Фракция Республиканской партии Армении (РПА) сегодня провела заседание, по результатам которого объявила, что поддержит кандидата от народа на предстоящих выборах. То есть, если мы учтем сегодняшние политические заявления, вопрос выбора нашего кандидата во втором туре выборов премьер-министра практически решен. Вот почему мы должны делать конкретные действия. Завтра мы не проводим никаких митингов ни в Ереване, ни в регионах», - сказал Никол Пашинян.

Он призвал собравшихся следить за его страницей в Facebook в течение дня, по которой он будет информировать общественность о событиях, подчеркнув, что во всех случаях бдительность не должна быть потеряна.

Никол Пашинян призвал всех собраться снова 8 мая в день выборов премьер-министра.

Парламент Армении на специальном заседании 1-го мая не избрал лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. На следующий день фракция Республиканской партии Армении заявила, что на повторных выборах премьер-министра Армении в парламенте поддержит кандидатуру, выдвинутую одной третью депутатов. А блок "Царукян" заявил о том, что поддержит кандидата от народа на выборах. Повторные выборы главы правительства состоятся в Национальном Собрании Армении 8-го мая.Согласно Конституции Армении, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра. Право на участие в выборах имеют кандидаты в премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права.