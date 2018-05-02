Президент Армении и вице-председатель Еврокомиссии обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении

Армен Саркисян 2 мая провел телефонный разговор с высоким представителем Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Могерини подтвердила поддержку со стороны ЕС усилиям Армении по созданию благополучного и демократического общества.

Собеседники обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении. Стороны подчеркнули важность решения проблемы посредством конструктивного диалога исключительно в рамках Конституции и законов.