Никол Пашинян и Арам Первый провели телефонный разговор

Лидер фракции «Выход» Никол Пашинян и Его Святейшество Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый провели телефонный разговор. Как сообщает Арменпресс, об этом Никол Пашинян написал на своей странице в Facebook.

«Недавно позвонил мне Католикос Великого Дома Киликийского Арам I. Его Святейшество приветствует наше движение. Мы обсудили с ним внутриполитическую ситуацию в Армении и возможные решения», - говорится в записи.

Новость о телефонном разговоре была также подтверждена Католикосатом Киликии.