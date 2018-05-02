Депутат руководствуется своей совестью и не ограничен императивом мандата: Левон Тер-Петросян

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян в сайте iLur.am опубликовал короткий отклик - «Маленькое, но важное примечание» , в котором говорит о том, что при голосовании депутат руководствуется своей совестью и не связан императивом мандата: он имеет право на свободное изъявление своих убеждений. Как передает «Арменпресс», Левон Тер-Петросян пишет: «Хотя и в контексте всеобщих волнений, охвативших Армению, сказанное может показаться мелочью, однако не могу не пригласить внимание на следующее обстоятельство. В ст. 94 Конституции Армении говорится: - «Депутат представляет весь народ. Он не ограничен императивом мандата, руководствуется своей совестью и имеет право на свободное изъявление своих убеждений».

Он отмечает, что, как и постоянно твердит об этом международное сообщество, самое важное при формировании власти – соблюдение духа и буквы Конституции.

«Однако и без подсказки международного сообщества очевидно, что это проистекает из интересов как властей, оппозиции, так и из интересов Армении. Легитимность сформированных иным путем властей не будет признана ни народом, ни международным сообществом. А мы уже десятилетиями являемася очевидцами того, как подобная действительность становится угрозой для стабильности страны и препятствует внутринациональному согласию»,- сказано в его публикации.