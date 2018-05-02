Призываю прекратить противозаконную блокаду жилищ депутатов НС Армении: Ара Баблоян

Председатель НС Армении Ара Баблоян распространил 2-го мая заявление. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В заявлении сказано:

«Уважаемые соотечественники,

в последние дни и особенно сегодня в отношении депутатов Национального Собрания осуществляются вопиющие беззакония, препятствующие нормальной деятельности Национального Собрания.

Призываю проявить сдержанность, отказаться от оскорблений и угроз в адрес депутатов в социальных сетях, на улицах и в других общественных местах, прекратить оглашение телефонных номеров и адресов депутатов Национального Собрания.

Призываю прекратить незаконное блокирование квартир депутатов Национального Собрания, воздержаться от вмешательства в личную жизнь депутатов Национального Собрания.

Подобные действия не могут привести к какому-либо положительному сдвигу, не могут долгое время игнорироваться государственными органами и нашими гражданами.

Еще раз призываю всех наших граждан и особенно молодежь проявить здравомыслие, сдержанность и толерантность».

Накануне Никол Пашинян призвал вновь начать тотальные протестные акции по всей республике.

Никол Пашинян не получил достаточное количество голосов для избрания премьер-министром Армении в результате открытого голосования, состоявшегося 1 мая на специальном заседании Национального Собрания Республики Армения. За Пашиняна проголосовал 45, против 56, никто не воздержался.

На заседании НС Армении зарегистрировались 102 депутата. Кворум обеспечен. Согласно ч.2 ст.149 Конституции РА, фракция «Елк» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет. Три фракции НС – «Елк», АРФД и «Царукян» заявили о поддержке единственного кандидата – Никола Пашиняна. Но три фракции вместе имеют только 46 голосов (член фракции АРФД Агван Варданян заявил о том, что голосовать не будет), а для избрания необходимо набрать минимум 53 голоса. У фракции РПА 58 голосов.

Согласно Конституции, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра, право на участие в которых имеют кандидаты в Премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права.