Четырехдневка НС Армении не начала работу по причине отсутствия кворума. Как передает «Арменпресс», по положению на 10:00 зарегистрировалось 27 депутатов. Как объявил председатель НС Армении Ара Баблоян, регистрация депутатов продолжится до набора кворума, однако не более 4 часов.

В случае отсутствия кворума, заседания четырехдневки будут считаться несостоявшимися.

Секретарь блока «Царукян» Ваге Энфиаджян сказал, что в стране сложилась чрезвычайная ситуация, поэтому они объявляют политический бойкот и не примут участия в работе четырехдневки.

Для кворума необходимо присутствие 53 депутатов.