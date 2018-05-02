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Четырехдневка НС Армении: Прямой эфир


В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», в повестке заседания - 12 вопросов. Будет обсуждаться выдвижение Эмиля Бабаяна в члены Конституционного суда.

В Конституционном суде образовалась вакансия, когда закончился срок службы в Конституционном суде Гагика Арутюняна, который был избран в НС Армении членом Высшего судебного совета, затем членами совета он был избран председателем Высшего судебного совета. Председателем Конституционного суда был избран Грайр Товмасян.




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