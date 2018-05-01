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Шармазанов не видит Пашиняна в должности премьер-министра


Вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов  не  видит Пашиняна  в должности премьер-министра. Он этом он заявил в своем выступлении в парламенте. «Господин Пашинян, ни вчера, ни сегодня вы не  смогли убедить меня. Я не  вижу  вас в должности премьер-министра», - как  передает Арменпресс, сказал Шармазанов.

Он подчеркнул, что сегодня выбирают не  всенародноготрибуна, а главу  исполнительной  власти, который должен отличаться предсказуемостью политических шагов и четкой политической идеологией. «Быть предсказуемым – значит  быть твердым и последовательным в  решениях. В случае вашего избрания – кто будет  первым вице-премьером, вице-премьерами, министром обороны, министром финансов, главой  полиции, службы безопасности. Кто? Ответа нет», - сказал он.

Он напомнил, что  всего лишь несколько месяцев назад  Пашинян и его фракция требовали выйти из ЕАЭС, а сегодня говорят «ситуация изменилась».

«Когда мы  говорили об изменении ситуации, вы нас обвиняли во лжи. Простите, но это по меньшей мере  несправедливо», - сказал вице-спикер.

Он отметил, что Пашинян ничего не  представил и относительно арцахской проблемы.

«Вы не  представили какой-либо  концепции – как будете вести переговоры, какова цена ваших уступок, какова судьба 7 освобожденных территорий? Вот вы говорите – увеличим военный бюджет. Это здорово, но – как? Я не  услышал ответа  на  этот вопрос», - сказал Шармазанов. 

По его словам, самое  ценное  в  политическом деятеле – это четкая идеология. «Я надеялся услышать концептуальное выступление кандидата в премьеры, а услышал непрограммные  речи, ласкающие  слух народа.  Мы  не меньше озабочены негативными  явлениями в  нашей стране. Мы  и не отрицали, что в  нашей стране  есть коррупция и несправедливость. Независимо от того, кто  придет к  власти, мы  не  должны говорить ультиматумами, мы должны пойти на  диалог. Мои оценки носят политический характер, не ищите  здесь ничего личного», - сказал он.

Свое  выступление  Шармазанов завершил словами: «Если кому-то нужны  потрясения, то нам нужна сильная, единая, демократическая Армения. Храни  Бог армянский народ и каждого гражданина Армении».

 

 

 




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