Вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов не видит Пашиняна в должности премьер-министра. Он этом он заявил в своем выступлении в парламенте. «Господин Пашинян, ни вчера, ни сегодня вы не смогли убедить меня. Я не вижу вас в должности премьер-министра», - как передает Арменпресс, сказал Шармазанов.

Он подчеркнул, что сегодня выбирают не всенародноготрибуна, а главу исполнительной власти, который должен отличаться предсказуемостью политических шагов и четкой политической идеологией. «Быть предсказуемым – значит быть твердым и последовательным в решениях. В случае вашего избрания – кто будет первым вице-премьером, вице-премьерами, министром обороны, министром финансов, главой полиции, службы безопасности. Кто? Ответа нет», - сказал он.

Он напомнил, что всего лишь несколько месяцев назад Пашинян и его фракция требовали выйти из ЕАЭС, а сегодня говорят «ситуация изменилась».

«Когда мы говорили об изменении ситуации, вы нас обвиняли во лжи. Простите, но это по меньшей мере несправедливо», - сказал вице-спикер.

Он отметил, что Пашинян ничего не представил и относительно арцахской проблемы.

«Вы не представили какой-либо концепции – как будете вести переговоры, какова цена ваших уступок, какова судьба 7 освобожденных территорий? Вот вы говорите – увеличим военный бюджет. Это здорово, но – как? Я не услышал ответа на этот вопрос», - сказал Шармазанов.

По его словам, самое ценное в политическом деятеле – это четкая идеология. «Я надеялся услышать концептуальное выступление кандидата в премьеры, а услышал непрограммные речи, ласкающие слух народа. Мы не меньше озабочены негативными явлениями в нашей стране. Мы и не отрицали, что в нашей стране есть коррупция и несправедливость. Независимо от того, кто придет к власти, мы не должны говорить ультиматумами, мы должны пойти на диалог. Мои оценки носят политический характер, не ищите здесь ничего личного», - сказал он.

Свое выступление Шармазанов завершил словами: «Если кому-то нужны потрясения, то нам нужна сильная, единая, демократическая Армения. Храни Бог армянский народ и каждого гражданина Армении».