Армянская церковь в Стамбуле стала мишенью вандалов

29 апреля неизвестные лица совершили акт вандализма в отношении армянской церкви СурбТакавор в стамбульском районе Кадыкёй.

Как передает Арменпресс, на распространенном в соцсетях фото видно, что на стене, окружающем церковь, появилась надпись на турецком «Эта родина – наша». У ворот церкви свалена огромная куча мусора.

Пользователи соцсетей назвали фашизмом, призвав найти и наказать вандалов.