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Армянская церковь в Стамбуле стала мишенью вандалов


29 апреля  неизвестные лица совершили акт вандализма  в отношении армянской церкви СурбТакавор в стамбульском районе Кадыкёй.

Как передает Арменпресс, на распространенном в соцсетях фото видно, что на стене, окружающем церковь, появилась надпись на  турецком «Эта  родина – наша». У ворот церкви свалена огромная куча мусора.

Пользователи соцсетей назвали  фашизмом, призвав найти и наказать вандалов.




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