Работа Telegram восстанавливается после сбоя

Работа мессенджера Telegram восстанавливается для пользователей из стран Европы, Ближнего Востока и СНГ после сбоя из-за отключения электричества в Амстердаме.Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщает команда Telegram в Twitter.

"На нашем европейском кластере восстановлено электроснабжение. Инженеры продолжают работу по восстановлению оборудования после отключения. Telegram возвращается к затронутым [сбоем] пользователям Европы, Ближнего Востока и СНГ", - говорится в сообщении.

О времени завершения работ не сообщается.

Ранее сообщалось, что в работе мессенджера произошел сбой из-за нарушения электроснабжения в Нидерландах.