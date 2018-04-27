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Аккредитованные в Армении послы видят урегулирование ситуации в стране в рамках Конституции


Президент Армении Армен Саркисян принял чрезвычайных и полномочных послов Польши, Чехии, Греции, Болгарии и Швейцарии, а также временного поверенного в делах Румынии в Армении. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Приветствовав послов, президент Саркисян отметил важность дальнейшего развития и углубления отношений с ЕС и европейскими странами. Президент коснулся предстоящих мероприятий к 100-летию Республики и Майских героических боев, 2800-летия основания Еревана, саммита Франкофонии.

Состоялся обмен мнениями о ситуации в стране. Европейские дипломаты выразили надежду на то, что все будет урегулировано в конституционных рамках, и отметили роль президента Республики в этом процессе.


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