Цены на цветные металлы - 26-04-18

ЛОНДОН, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 26 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.47% и составила 2206.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.00% и составила 6930.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.16% и составила 2303.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.99% и составила 14010.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.59% и составила 21300.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.17% и составила 3106.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 0.28% и составила 89000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.