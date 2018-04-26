Вопрос Нагорного Карабаха должен решаться исключительно в мирном русле: МИД РФ

Москва исходит из того, что вопрос Нагорного Карабаха должен решаться исключительно в мирном русле. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Осложнения не должны произойти, потому что кроме как к усугублению ситуации это не приведет. Выход должен быть исключительно в мирном переговорном русле», - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Она добавила, что Россия будет руководствоваться своими обязательствами по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Существуют нации России и Армении, и именно для этих народов, на их благо и для их процветания служат дипломаты, в том числе. Дипломаты всех категорий должны думать о том, как нашим странам и нашим народам жить, развиваться и строить совместное будущее, учитывая исторически дружеские связи, которые у нас были и есть», - сказала Захарова.

Она заверила, что все, что зависело и зависит от Российской Федерации для того, чтобы такие связи выстраивались и были ориентированы на будущее, она делала.

«Мы выполняли свои обязательства, связанные и с региональной проблемой, которая является настоящей раной для Армении и Азербайджана, и будем исходить из всех тех обязательств, которые у нас есть», - заявила официальный представитель МИД РФ.