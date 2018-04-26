РПА дала Карена Карапетяну мандат вести переговоры с другими политическими силами: Эдуард Шармазанов

И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян имеет мандат от имени правящей Республиканской партии на переговоры с другими политическими силами для преодоления ситуации в стране. Об этом в беседе с Арменпресс заявил заместитель председателя Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов.

«Карен Карапетян является тем политиком, у которого есть мандат от имени Республиканской партии, чтобы вести переговоры и представлять нашу точку зрения с любым политическим деятелем, представителями партии и гражданского общества. Мы дали ему этот мандат», - сказал Шармазанов.

Коснувшись заявления главы фракции «Выход» Никола Пашиняна о том, что депутаты РПА позвонили ему и сказали, что Карен Карапетян не ведет переговоры от их имени, Шармазанов сказал, что не знает, кто звонил Пашиняну и сказал ему подобное.

«Я официально заявляю, что те люди, присутствие которых Никол Пашинян считал желательным на переговорах с Кареном Карапетяном - Ара Баблоян и Ваграм Багдасарян, не говорили ничего подобного. Говорили ли такое остальные люди, я не могу сказать, кто сказал ему такое, и я даже не хочу сейчас с Пашиняном вступать в дистанционные дебаты Республиканская фракция дала Карену Карапетяну мандат на проведение переговоров», - подчеркнул Шармазанов.