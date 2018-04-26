Не собираюсь отвечать на предложения о какой-либо должности: Давид Тоноян

Исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян ответил на вопросы журналистов. Арменпресс представляет интервью полностью

- Господин Тоноян, как бы Вы прокомментировали запись депутата фракции «Выход» Арарата Мирзояна в социальной сети Facebook, согласно которому вы являетесь идеальным кандидатом на пост министра обороны?

- Я являюсь исполняющим обязанности министра ЧС в составе команды нынешнего правительства Армении и буду продолжать выполнять обязанности министра по чрезвычайным ситуациям, пока президент Республики не освободит меня от выполнения моих обязанностей, и я не собираюсь отвечать на предложения о какой-либо должности.

- Господин министр, можно ли считать это заявление провокацией?

- Это мнение представителя политической силы, г-на Мирзояна, и с моей стороны неправильно комментировать его. Моя позиция очень четкая - я продолжаю выполнять полномочия исполняющего обязанности министра, пока президент Республики не принял иного решения в рамках полномочий, предусмотренных Конституцией.

- У Вас была встреча или обсуждение с этой политической силой?

- В нынешней «чрезвычайной политической ситуации» мои ежедневные телефонные разговоры и личные встречи с представителями фракции «Выход» связаны исключительно с необходимостью обеспечения общественной безопасности.