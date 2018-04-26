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Министры и губернаторы из числа членов АРФД подали в отставку


АРФД извещает, что подали в отставку и.о. министра территориального управления и развития Армении Давид Локян, и.о. министра ОН Армении Левон Мкртчян, и.о. министра экологии Армении Арцвик Минасян, губернатор Ширака Артур Хачатрян, губернатор Арагацотна Ашот Симонян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АРФД.


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