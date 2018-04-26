Министры и губернаторы из числа членов АРФД подали в отставку



АРФД извещает, что подали в отставку и.о. министра территориального управления и развития Армении Давид Локян, и.о. министра ОН Армении Левон Мкртчян, и.о. министра экологии Армении Арцвик Минасян, губернатор Ширака Артур Хачатрян, губернатор Арагацотна Ашот Симонян. Как передает «Арменпресс» , об этом сообщает пресс-служба АРФД.